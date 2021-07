Die türkische Polizei hat bei einem Großeinsatz in Istanbul 415 Migranten aufgegriffen.

Sie seien illegal in die Türkei gelangt und der zuständigen Behörde übergeben worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Unter den Festgenommenen seien Afghanen und Syrer. Zudem seien in der osttürkischen Provinz Van 86 Flüchtlinge aus Afghanistan in Gewahrsam genommen worden. Zwei mutmaßliche Schlepper wurden demnach verhaftet.



Angesichts des Vormarschs der islamistischen Taliban in Afghanistan kommen den Angaben zufolge täglich Hunderte Menschen über den Iran in die Türkei. Verteidigungsminister Akar hatte am Montag erklärt, dass die Überwachung an der Grenze unter anderem mit zusätzlichen Truppen verstärkt worden sei.

