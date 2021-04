Die Türkei hat die Festnahme von 532 Verdächtigen angeordnet, die Verbindungen zu dem in den USA lebenden islamischen Prediger Gülen haben sollen.

Bei den meisten Gesuchten handelt es sich um aktive, teils hochrangige Militärangehörige. Die Regierung Erdogan macht die Gülen-Bewegung für den gescheiterten Putsch vor fünf Jahren verantwortlich. Seit dem Umsturzversuch sind zehntausende Menschen verhaftet und mehr als 100.000 Staatsbedienstete entlassen worden.



Heute beginnt in Ankara zudem der Prozess gegen zahlreiche Mitglieder der oppositionellen HDP-Partei. Es handelt sich um insgesamt 108 Personen, die im Jahr 2014 gegen das Verhalten der Türkei im Fall der Stadt Kobane protestiert hatten. Damals war die türkische Armee untätig geblieben, als die überwiegend von Kurden bewohnte Stadt im Norden Syriens von der IS-Miliz angegriffen wurde. Die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik, Kofler, sagte, sie werde das Verfahren in Ankara heute genau beobachten. Wer versuche, politische Meinungsäußerungen zu kriminalisieren, lege Hand an die Fundamente der Demokratie, betonte Kofler.

