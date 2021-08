Wegen der Berichterstattung über die Brände in der Türkei hat die Rundfunkbehörde des Landes Strafen gegen fünf Fernsehsender verhängt.

Die Beiträge hätten Angst und Panik verbreitet und seien beleidigend gegenüber der Regierung gewesen, begründete die Behörde ihre Entscheidung. Bestraft werden unter anderem die Sender Fox TV und Haber Türk. In der Behörde haben die islamisch-konservative Regierungspartei AKP und ihr ultranationalistischer Partner MHP eine Mehrheit.



Im Südwesten der Türkei gab es in den vergangenen zwei Wochen die größten Wald- und Buschfeuer in der Geschichte des Landes. Zehntausende Hektar Wald entlang der Küste brannten nieder. Kritik der Opposition am Krisenmanagement der Regierung bezeichnete Präsident Erdogan als Lügen-Terror.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.