Im Osten der Türkei hat es ein schweres Erdbeben gegeben.

Nach jüngsten offiziellen Angaben kamen dabei in den Provinzen Elazig und Malatya mindestens 19 Personen ums Leben. Es habe zudem mehr als 900 Verletzte gegeben, hieß es weiter. In lokalen Medien waren Bilder von eingestürzten Häusern zu sehen. Der Erdstoß nahe der Kleinstadt Sivrice hatte die Stärke 6,8. Das Beben war aber auch in vielen angrenzenden Provinzen spürbar und wurde von mehreren Nachbeben gefolgt.



Die Türkei ist besonders erdbebengefährdet. Bei einem Beben der Stärke 7,6 im Jahr 1999 mit Epizentrum in Gölcük südöstlich von Istanbul gab es Zehntausende Verletzte und Tote.