Ein Gericht in Istanbul hat die türkische Menschenrechtsanwältin Keskin zu mehr als sechs Jahren Gefängnis verurteilt.

Die 61-Jährige war wegen Terrorvorwürfen angeklagt. Nach dem Urteil schrieb sie auf Twitter, sie sei seit 30 Jahren in der Menschenrechtsbewegung aktiv. Deshalb sei sie auch in der Vergangenheit schon eingesperrt worden. Nun habe man sie aber zum ersten Mal unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation verurteilt.



Keskin hatte sich mit einer inzwischen verbotenen pro-kurdischen Zeitung solidarisiert und war als deren symbolische Chefredakteurin aufgetreten. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, hatte der Türkei im Zusammenhang mit dem Prozess vorgeworfen, sie wolle die Zivilgesellschaft einschüchtern und kritische Stimmen zum Verstummen bringen.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.