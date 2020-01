Bundeskanzlerin Merkel hat der Türkei weitere Unterstützung in der Flüchtlingspolitik in Aussicht gestellt.

Merkel sagte nach einem Treffen mit Präsident Erdogan in Istanbul, es sei bemerkenswert, was das Land leiste. Sie könne sich gut vorstellen, dass die EU über die bisher in einem Abkommen vereinbarten sechs Milliarden Euro hinaus Hilfe leiste. Zudem kündigte Merkel eine Unterstützung der türkischen Küstenwache im Kampf gegen Schleuser an. Sie stellte Ankara erstmals Mittel für den Bau von Flüchtlingsunterkünften in Nordsyrien in Aussicht. Die Türkei hatte dort nach einer Offensive eine sogenannte Sicherheitszone eingerichtet. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisierte die Zusagen der Bundeskanzlerin. Die Unterstützung beim Bau von Siedlungen im besetzten Teil Nord-Syriens sei die Unterstützung der Folgen eines völkerrechtswidrigen Angriffs, sagte Pro Asyl-Geschäftsführer Burkhardt.