Die deutsche Journalistin Mesale Tolu darf die Türkei verlassen.

Eine ihrer Anwältinnen bestätigte dem ARD-Studio Istanbul, dass die Ausreisesperre gegen die 33-Jährige aufgehoben wurde. Auch der Solidaritätskreis "Freiheit für Mesale Tolu" berichtete von der Gerichtsentscheidung.



Mesale Tolu war in der Türkei Ende letzten Jahres aus der Haft entlassen, allerdings damals noch mit einer Ausreisesperre belegt worden. Der Prozess gegen die Journalistin wird den Angaben zufolge weitergeführt - ähnlich wie im Fall des Journalisten Deniz Yücel und des Menschenrechtlers Peter Steudtner. Yücel wurde im Februar 2018 aus der Haft entlassen und reiste unmittelbar danach aus. Steudtner kam im Oktober zum Auftakt seines Prozesses frei und kehrte ebenfalls sofort nach Deutschland zurück.



Mesale Tolu wird ebenfalls Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen, in ihrem Fall geht es dabei um die linksextreme MLKP. Tolu streitet die Vorwürfe ab; westliche Beobachter haben den Prozess als politisch motiviert kritisiert.



In demselben Verfahren ist auch Tolus Mann angeklagt; für ihn gilt die Aufhebung der Ausreisesperre nicht. Der Fall hat zusammen mit denen Steudtners und Yücels zur Belastung der deutsch-türkischen Beziehungen beigetragen.