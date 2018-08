Die Journalistin Mesale Tolu ist zurück in Deutschland.

Sie sei in Stuttgart gelandet, sagte eine Flughafen-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Direkt nach der Ankunft wollte Tolu sich vor der Presse äußern.



Die Journalistin und Übersetzerin war Ende April 2017 in der Türkei festgenommen worden. Bis Ende Dezember war sie dort inhaftiert. Vor knapp einer Woche hoben die Behörden eine Ausreisesperre gegen die 34-Jährige auf. Die türkische Regierung wirft ihr Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vor - in ihrem Fall geht es um die verbotene linksextreme Gruppierung MLKP. Der Prozess läuft weiter. Auch ihr Ehemann ist angeklagt. Er musste in der Türkei bleiben.