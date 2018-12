Die türkischen Behörden haben mehr als 100 Migranten ohne gültige Papiere aufgegriffen.

Der Einsatz ereignete sich nach Medienberichten in Urla in der Küstenprovinz Izmir, als die Gruppe das Land verlassen wollte. Drei mutmaßliche Schleuser wurden bei der Aktion festgenommen. Wie das Innenministerium im Ankara mitteilte, sind in der Türkei in diesem Jahr insgesamt 265.000 Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung aufgegriffen worden.



Die Polizei in Zypern entdeckte rund 40 illegale Einwanderer, die mit einem Boot aus der Türkei nach Nordzypern gebracht worden waren. Sie wollten über die Grenze in den griechischen Südteil der Insel und damit in die EU gelangen.