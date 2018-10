In der Türkei sind bei einem Unfall mindestens 19 Migranten ums Leben gekommen.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, befanden sich die Menschen in einem Laster, der auf dem Weg nach Izmir von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Demnach gibt es außerdem viele Verletzte. Bei den Insassen soll es sich um Menschen handeln, die sich illegal in der Türkei aufhielten. Über ihre Nationalitäten wurde nichts mitgeteilt.



Gestern waren bei einem Unfall in Griechenland zehn Migranten und ihr mutmaßlicher Schleuser gestorben. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen und hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.