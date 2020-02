Bei einem Flugzeugunglück in Istanbul sind 120 Insassen verletzt worden.

Die Maschine der türkischen Gesellschaft Pegasus war auf einem Inlandsflug von Izmir nach Istanbul und war nach einer harten Landung von der Rollbahn abgekommen, auseinandergebrochen und in Brand geraten. Insgesamt befanden sich 177 Menschen an Bord. Erst Anfang Januar war ein Flugzeug der gleichen Gesellschaft bei der Landung in Istanbul von der Rollbahn abgekommen.