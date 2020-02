Im Osten der Türkei sind bei zwei Schneelawinen mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen.

Darunter sind 23 Helfer, die nach dem ersten Lawinenunglück nach Verschütteten gesucht hatten. Rund 50 Menschen wurden verletzt. Wieviele Opfer noch verschüttet sind, ist unklar. Die Bergungsarbeiten dauern an. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte mit, dass weitere 75 Rettungskräfte mit Ausrüstung an den Unglücksort entsandt würden.