Im Osten der Türkei sind bei zwei Schneelawinen nach neuen Angaben mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen, viele von ihnen Rettungskräfte.

Sie wurden bei der Suche nach Verschütteten eines ersten Lawinenabgangs von einer zweiten überrascht. Mehr als 50 Personen wurden verletzt. Der türkische Gesundheitsminister Koca erklärte, die Opferzahlen könnten noch steigen. Örtliche Medien berichteten, dass unter den Schneemassen weitere Menschen befürchtet werden. Die Bergungsarbeiten dauern an. Der Einsatz wird durch anhaltenden Schneefall erschwert. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte mit, dass weitere 75 Rettungskräfte an den Unglücksort entsandt worden seien. Ein Sprecher von Präsident Erdogan betonte, für die Lawinenregion würden alle verfügbaren Mittel mobilisiert.