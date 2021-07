Bei den Waldbränden in der türkischen Urlaubsregion Antalya sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Mehr als hundert seien verletzt worden, zahlreiche davon befänden sich noch im Krankenhaus, teilten die Behörden mit. 18 Dörfer und Siedlungen in der Region Manavgat wurden demnach evakuiert. Die türkische Justiz nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf. Das Auswärtige Amt riet angesichts der großflächigen Waldbrände insbesondere in den Provinzen Antalya, Mugla und Aydin zur Vorsicht.



Auch in weiteren Teilen Europas gibt es Waldbrände. In Schweden bekämpften Einsatzkräfte Feuer nahe Ånge gut 450 Kilometer nördlich von Stockholm. In der Mitte Bulgariens wurden bei einem Großbrand rund 60 Hektar Wald vernichtet.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.