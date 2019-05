Die Behörden in der Türkei haben einen Wissenschaftler der Raumfahrtbehörde Nasa vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen.

Es handelt sich um den Forscher Serkan Gölge, der sowohl die türkische als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Er war 2016 nach dem gescheiterten Militärputsch während einer Reise in die Türkei festgenommen worden. Wegen angeblicher Mitgliedschaft in der Bewegung des islamischen Predigers Gülen wurde der Wissenschaftler zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Staatschef Erdogan wirft dem in den USA lebenden Gülen vor, hinter dem Putschversuch zu stecken.