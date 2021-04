Die Türkei hat nach eigenen Angaben eine neue Offensive gegen militante Kurden im Nordirak gestartet.

Das Verteidigungsministerium in Ankara gab die Militäraktion per Twitter bekannt, ohne nähere Angaben zu machen. Laut türkischen Medienberichten bombardierten türkische Kampfjets Ziele der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, PKK. Zudem landeten demnach Kommandoeinheiten mit Hubschraubern in der nordirakischen Region Metina. Der türkische Präsident Erdogan erklärte in einer Videoschaltung mit der Militärführung, der Einsatz solle die Terrorbedrohung entlang der türkischen Südgrenze vollständig beenden.



Die Türkei betrachtet den Nordirak als Rückzugsraum für die PKK an, die von der Regierung in Ankara sowie von den meisten westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft wird.

