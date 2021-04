Die Türkei hat eine neue Offensive gegen Kurdenmilizen im Nordirak gestartet.

Dies gab der türkische Präsident Erdogan in einer Video-Erklärung bekannt. Er sagte, mit dem Einsatz solle die Terrorbedrohung entlang der türkischen Südgrenze vollständig beendet werden. Die Armee habe bereits mehrere Terroristen getötet. Laut Medienberichten wurden in den irakischen Kandil-Bergen Ziele der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, mit Kampfjets, Hubschraubern und Artillerie angegriffen.



Die Türkei betrachtet den Nordirak als Rückzugsraum für die PKK, die von der Regierung in Ankara sowie von den meisten westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft wird.

