In Istanbul ist der neue internationale Flughafen eröffnet worden.

An der Zeremonie nahmen neben Präsident Erdogan auch etliche ausländische Staatsführer teil. Erdogan erklärte, er hoffe, dass der Flughafen für die Region und die Welt von Nutzen sein werde.



Nach Angaben der Betreibergesellschaft hat der neue Flughafen in der ersten Phase eine Kapazität von 90 Millionen Reisenden pro Jahr. In zehn Jahren sollen es 200 Millionen Passagiere sein. Grundsteinlegung war im Juni 2014.