Viele Abschiebungen aus Deutschland in die Türkei kommen nicht zustande.

Wie das Bundesinnenministerium der Zeitung "Die Welt" mitteilte, lebten zuletzt knapp 7.000 ausreisepflichtige türkische Staatsangehörige in Deutschland. In die Türkei abgeschoben wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres aber weniger als 300. Grund sind oftmals fehlende Reisedokumente. FDP-Generalsekretärin Teuteberg sagte der "Welt", bestehende Rückführungsabkommen dürften keine Einbahnstraße sein. Dass Deutschland binnen Tagen selbst bei IS-Kämpfern einer Rückführung zustimme, während die Türkei sich in der Praxis oft verweigere, sei ein inakzeptabler Zustand.