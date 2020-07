Der Ökumenische Weltkirchenrat hat Kritik an der Entscheidung zur Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee geübt.

Damit habe der türkische Präsident Erdogan das positive Zeichen der Offenheit der Türkei umgekehrt und es in ein Zeichen der Ausgrenzung und Spaltung verwandelt, heißt es in einem in Genf veröffentlichten Brief an Erdogan. Darin spricht Interims-Generalsekretär Sauca von "Trauer und Bestürzung". - Dem Ökumenischen Weltkirchenrat gehören rund 350 christliche Kirchen an, er vereint etwa 500 Millionen Gläubige.



Griechenland drohte der Türkei mit Konsequenzen. Erdogan habe einen historischen Fehler begangen, erklärte ein Regierungssrecher in Athen. Er nannte die Umwandlung der Hagia Sophia von einem Museum in eine Moschee eine "Beleidigung der christlichen Welt", auf die es eine Antwort geben müsse.



Erdogan wies Kritik aus dem Ausland zurück. Die Entscheidung entspreche dem Willen seines Landes, von seinen souveränen Rechten Gebrauch zu machen. - Das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei hatte vor wenigen Tagen einem Antrag stattgegeben, den Museumsstatus des Gebäudes aufzuheben.