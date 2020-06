Das irakische Außenministerium hat den türkischen Botschafter einbestellt, um gegen die fortgesetzten Angriffe im Norden des Landes zu protestieren.

Der Einsatz stelle einen Verstoß gegen die Souveränität des Irak dar, teilte ein Sprecher mit. In einer Protestnote sei Ankara aufgefordert worden, derartige Provokationen zu unterlassen.



Die Türkei hatte im Nordirak einen großangelegten Einsatz gegen die verbotene Arbeiterpartei PKK begonnen. Der Staatssender TRT meldete, Hunderte Soldaten seien mit Helikoptern auf irakisches Gebiet gebracht worden. Die PKK hat in den nordirakischen Kandil-Bergen ihr Hauptquartier. Sie gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation.