Die US-Regierung bemüht sich nach eigenen Angaben um eine Vermittlung zwischen der Türkei und den Kurden in Nordsyrien.

Aus dem Außenministerium in Washington verlautete, Präsident Trump habe Diplomaten den Auftrag gegeben, die Möglichkeit eines Waffenstillstandes in dem Konflikt auszuloten. Dies geschehe derzeit. Trump steht in den USA parteiübergreifend in der Kritik, weil er den Abzug der US-Truppen aus Nordsyrien angeordnet und damit den Weg freigemacht hatte für die türkische Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG. Diese war bislang ein Verbündeter der USA im Kampf gegen die IS-Terrormiliz.



Der türkische Außenminister Cavusoglu erklärte in Ankara, sein Land werde die Verantwortung für die IS-Gefangenen in der Region übernehmen, sobald dort die angestrebte Sicherheitszone errichtet sei. Die IS-Kämpfer befinden sich in Gefängnissen der YPG. Eine Sorge der internationalen Gemeinschaft ist, dass sie im Zuge des Konflikts in Freiheit gelangen könnten.



In Deutschland gingen gestern Abend aus Protest gegen die türkische Offensive tausende Menschen auf die Straße. Kundgebungen gab es unter anderem in Münster, Köln, Duisburg, Berlin, Hamburg und Magdeburg.