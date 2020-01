In Ankara berät das türkische Parlament am Mittag darüber, Truppen in das Bürgerkriegsland Libyen zu entsenden.

Der türkische Präsident Erdogan will sich damit für ein Jahr die Erlaubnis für eine Militärintervention in dem nordafrikanischen Land holen. Die Zustimmung des Parlaments gilt dabei als sicher, weil die Regierungspartei AKP zusammen mit der ultranationalistischen MHP eine Mehrheit hat. Die Entscheidung wird für den Abend erwartet.



Die Türkei unterstützt in Libyen die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident al-Sarradsch. Im November hatten Erdogan und al-Sarradsch bereits ein Abkommen über eine militärische Zusammenarbeit unterschrieben. Russland und andere Staaten sind dagegen auf der Seite des General Haftar, dessen Truppen auf die Hauptstadt Tripolis vorrücken.