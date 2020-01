US-Präsident Trump hat den türkischen Präsidenten Erdogan vor einem militärischen Eingreifen in Libyen gewarnt.

In einem Telefongespräch mit Erdogan sagte Trump nach Angaben des Weißen Hauses in Washington, eine ausländische Einmischung mache die Situation in dem nordafrikanischen Staat noch komplizierter.



Das türkische Parlament hatte zuvor die Entsendung von Truppen in das Bürgerkriegsland Libyen gebilligt. Die Entscheidung fiel mit den Stimmen der Abgeordneten der Regierungspartei AKP und der mit ihr verbündeten nationalistischen MHP. Alle großen Oppositionsparteien im Parlament in Ankara lehnten das Vorhaben dagegen ab. Das Mandat für den Militäreinsatz in dem nordafrikanischen Land ist ein Jahr gültig.



Die Türkei unterstützt in Libyen die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident al-Sarradsch. Im November hatten Präsident Erdogan und al-Sarradsch bereits ein Abkommen über eine militärische Zusammenarbeit unterschrieben.