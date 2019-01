Die türkische Polizei geht mit neuen Großrazzien gegen mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung vor.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, stellten Staatsanwaltschaften in Istanbul, Konya und Ankara im Zuge verschiedener Ermittlungen Haftbefehle gegen rund 140 Verdächtige aus. Die Razzien hätten in insgesamt 30 türkischen Provinzen stattgefunden. Die Regierung in Ankara macht die Gülen-Bewegung für den gescheiterten Militärputsch von Juli 2016 verantwortlich.