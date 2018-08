Die türkische Polizei hat in Istanbul eine Demonstration aufgelöst, auf der Mütter Aufklärung über das Schicksal ihrer vor Jahrzehnten verschwundenen Angehörigen verlangen.

Laut Medienberichten setzten die Beamten Tränengas ein. Es habe mehr als 20 Festnahmen gegeben. Begründet wird der Polizeieinsatz mit angeblichen Kontakten zur verbotenen PKK und fehlenden Genehmigungen.



Die so genannten Samstagsmütter kommen in Istanbul seit mehr als 20 Jahren regelmäßig zusammen. Heute fand die 700. Demonstration statt. Es war das erste Mal seit Jahren, dass die Polizei eingriff.



Die Samstagsmütter verlangen Rechenschaft von der Regierung über den Verbleib von Familienmitgliedern, die in den 80er und 90er Jahren festgenommen wurden und seitdem verschwunden sind. Damals begann der bewaffnete Kampf der PKK.