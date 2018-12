In Istanbul hat der der Prozess gegen Arbeiter und Gewerkschafter begonnen, die vor mehr als zwei Monaten an einem Streik beteiligt waren.

Die insgesamt 61 Angeklagten hatten gegen die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle des neuen Flughafens in Istanbul protestiert. Sie prangerten damals menschenunwürdige Unterkünfte, späte Lohnzahlungen und zahlreiche tödliche Unfälle wegen fehlender Sicherheitsvorkehrungen an.



Den Beschuldigten werden unter anderem Widerstand gegen die Staatsgewalt, Verstoß gegen das Recht auf Arbeit und Teilnahme an einer Versammlung mit Waffen oder unerlaubten Gegenständen vorgeworfen. 31 von ihnen sitzen in Untersuchungshaft.