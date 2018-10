In der Türkei wird heute der Prozess gegen den seit mehreren Monaten inhaftierten Deutschen Patrick K. fortgesetzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Mitglied der Kurdenmiliz YPG zu sein, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Außerdem soll er eine militärische Sperrzone betreten haben. Dem 29-Jährigen drohen langjährige Haftstrafen. Nach Angaben seiner Familie war er lediglich zum Wandern in der Türkei.



Mit Blick auf alle deutschen Staatsbürger, die derzeit aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind, sagte Bundeswirtschaftsminister Altmaier im Deutschlandfunk, die Bundesregierung kümmere sich selbstverständlich um diese Fälle. Wenn man den Menschen helfen wolle, könne man aber nicht alle Diskussionen an die große Glocke hängen. Die Bundesregierung habe in den vergangenen Monaten einiges erreicht, sagte Altmaier weiter. Er verwies auf die Fälle des Journalisten Yücel und des Menschenrechtlers Steudtner, die aus türkischer Haft freigekommen waren.