In der Türkei ist der Prozess gegen die Menschenrechtsanwältin Keskin vertagt worden.

Zur Begründung hieß es vom Gericht, ein Vertretungsrichter benötige mehr Zeit, um sich in den Fall einzuarbeiten. Eigentlich war heute ein Urteil erwartet worden. Neuer Verhandlungstag ist der 15. Februar.



Keskin ist eine der bekanntesten Menschenrechtsanwältinnen in der Türkei. Ihr wird Mitgliedschaft in einer Terror-Organisation vorgeworfen. Keskin war symbolische Chefredakteurin einer inzwischen verbotenen prokurdischen Tageszeitung. Im Jahr 2004 wurde sie für ihre Äußerungen zur Verletzung der Menschenrechte in der Türkei und ihren Einsatz für verfolgte Frauen in kurdischen Gebieten mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.