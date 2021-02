In der Türkei ist der Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu um mehrere Monate vertagt worden.

Wie aus den Unterlagen des Gerichts in Istanbul hervorgeht, wurden die nächsten Verhandlungsrunden erst für den 16. und 17. September angesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft Tolu und ihrem Ehemann Propaganda und Mitgliedschaft in der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vor, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Die in Ulm geborene Journalistin hat kurdische Wurzeln und war Ende April 2017 in Istanbul festgenommen worden. Ein halbes Jahr später begann der Prozess, im August 2018 schließlich durfte sie nach nach Deutschland zurückkehren. Dem Ehepaar droht eine lange Haftstrafe.



Die Vorwürfe richten sich darüber hinaus auch gegen zahlreiche Mitangeklagte. Ihnen wurde eine Ausreise untersagt.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.