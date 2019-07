In der Türkei sind die Prozesse gegen den deutschen Journalisten Yücel und den deutschen Menschenrechtler Steudtner vertagt worden.

Beide Verhandlungen wegen Terrorvorwürfen sollen Mitte Oktober fortgeführt werden. Im Falle Steudtners erklärte das Gericht in Istanbul, es fehlten noch Dokumente. Yücels Anwalt sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Gericht warte noch auf die Aussage des Journalisten vor dem Amtsgericht in Berlin. Der Prozess gegen Yücel wird in dessen Abwesenheit geführt. Er hatte deshalb im Rahmen der Rechtshilfe vor einem Berliner Richter ausgesagt. Auch Steudtner nimmt nicht an der Fortsetzung seines Verfahrens teil.



Steudtner hatte 2017 mehr als hundert Tage in türkischer Untersuchungshaft verbracht, bevor er ausreisen durfte. Der Journalist Yücel hatte ein Jahr im Gefängnis gesessen, ohne dass damals eine Anklageschrift vorlag. Im Februar 2018 kam er frei. Beide Fälle hatten die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland belastet.