Die türkische Regierung hat die wöchentliche Demonstration der sogenannten "Samstagsmütter" verboten.

Das meldet die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Innenminister Soylu habe das Verbot mit "Verbindungen zu einer Terrororganisation" begründet.



Am vergangenen Samstag hatte die türkische Polizei eine Kundgebung der Frauen gewaltsam aufgelöst. Die Behörden in Istanbul warfen ihnen vor, Kontakte zur verbotenen PKK zu unterhalten.



Die "Samstagsmütter" verlangen von der Regierung Rechenschaft über den Verbleib von Familienmitgliedern, die in den 80er und 90er Jahren festgenommen wurden und verschwunden sind. Zu dieser Zeit begann der bewaffnete Kampf der PKK.