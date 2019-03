Die türkische Regierung hat Berichte zurückgewiesen, wonach Menschen aus Deutschland bei der Einreise in die Türkei die Festnahme droht.

Ein Regierungssprecher erklärte in Ankara, hier seien Aussagen von Innenminister Soylu aus dem Zusammenhang gerissen worden. Touristen aus Deutschland und allen anderen Ländern seien in der Türkei nach wie vor willkommen. Soylu hatte am Sonntag in einer Rede in Ankara unter anderem erklärt, wer im Ausland an Veranstaltungen der verbotenen PKK teilnehme, werde bei der Einreise festgenommen.



Das Auswärtige Amt warnt in seinen Reisehinweisen schon seit längerem vor einem erhöhten Festnahmerisiko, auch für Menschen, denen die Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung vorgeworfen werde. Selbst geringfügige Berührungspunkte mit dieser Bewegung oder Behauptungen von anderen könnten für eine Festnahme ausreichen, heißt es.