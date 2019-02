Die türkische Regierung plant eine Verschärfung des Rauchverbots in Gaststätten.

Wie Gesundheitsminister Koca sagte, soll in Raucherzelten mit Heizpilzen vor Restaurants bald auch nicht mehr geraucht werden dürfen. Künftig würden sie zum Innenbereich eines Restaurants, Cafés oder Kneipe zählen. Nach den Plänen der Regierung sollen nach der Neuregelung 30 Prozent der Plätze für Raucher reserviert sein, allerdings hinten in der Ecke und mit einer sehr kräftigen Belüftung, außerdem sollen zwei Türen dafür sorgen, dass kein Rauch in die anderen Räume dringt. Nach Angaben des Ministers müssten derzeit die Nichtraucher sich mit den schlechteren Plätzen im hinteren Bereich begnügen. Koca kündigte auch stärkere Kontrollen für die Einhaltung des Rauchverbots an.



Das Rauchverbot gehört zu den schärfsten in Europa. Der Zigarettenkonsum in der Türkei ist dennoch fast gleichgeblieben; die Türken gehören zu den stärksten Zigarettenkonsumenten weltweit.