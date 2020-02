In Istanbul hat ein Richter gegen den Intellektuellen Kavala erneut Untersuchungshaft verhängt.

Das berichtet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Es gebe starke Beweise, dass Kavala an Entscheidungen beteiligt gewesen sei, die 2016 zum Putschversuch geführt hätten, hieß es zur Begründung. Zudem bestehe Fluchtgefahr. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte sich über die jüngste Entwicklung in der Türkei bestürzt geäußert und schnellstmögliche Aufklärung gefordert. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" sprach von einem "neuen Kapitel der türkischen Justiz-Willkür".



Kavala und acht weitere Angeklagte waren gestern im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten nach zwei Jahren Untersuchungshaft freigesprochen worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte schon im Dezember seine Freilassung angeordnet, die Türkei war dem aber nicht nachgekommen.