Der türkische Präsident Erdogan hat das Rücktrittsgesuch von Innenminister Soylu abgelehnt.

Das Büro des Staatsoberhauptes teilte mit, der 50-Jährige werde in seinem Amt bleiben. Zuvor hatte Soylu auf Twitter erklärt, er übernehme die volle Verantwortung für die über das Wochenende verhängte erweiterte Ausgangssperre in 31 großen Städten der Türkei. An der Kommunikation der Maßnahmen war Kritik laut geworden. Die türkischen Behörden hatten die Ausgangssperre erst zwei Stunden vor Inkrafttreten am Freitagabend bekannt gegeben. Daraufhin waren große Menschenmengen in die Lebensmittelgeschäfte geströmt, um sich kurzfristig zu versorgen.



Die erweiterte Ausgangssperre endete vor einer Stunde. Sie galt für alle Bewohner der 31 Städte. Zuvor durften bereits Menschen ab 65 Jahren, Unter-20-Jährige und chronisch Kranke ihre Wohnungen nicht verlassen.