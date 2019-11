Nach ihrer Abschiebung aus der Türkei ist eine deutsch-irakische Familie in Berlin eingetroffen.

Angaben der Deutschen Presse-Agentur zufolge landeten die sieben Personen am späten Nachmittag auf dem Flughafen Tegel. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen sollen sie von Vertretern mehrerer Behörden befragt werden. Die Familie stammt aus dem salafistischen Milieu im niedersächsischen Hildesheim. Eine mögliche Verbindung zur Terrormiliz Islamischer Staat ist unklar.



Die Türkei hatte die Abschiebung von mehreren deutschen mutmaßlichen IS-Anhängern in dieser Woche angekündigt. Morgen werden in Deutschland zwei Ehefrauen von IS-Kämpfern erwartet.