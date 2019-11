Die Türkei hat sieben deutsche Staatsbürger in die Bundesrepublik abgeschoben.

Das teilte das Innenministerium in Ankara mit. Dabei dürfte es sich um die Familie B. aus dem salafistischen Milieu im niedersächsischen Hildesheim handeln, deren Abschiebung erwartet wurde. Details zu den Rückführungen nannte das türkische Innenministerium nicht. Zudem sei ein Brite nach London ausgewiesen worden, hieß es.



Die Türkei hatte die Abschiebung von mehreren deutschen mutmaßlichen IS-Anhängern in dieser Woche angekündigt. Am Freitag werden in Deutschland zwei Ehefrauen von IS-Kämpfern erwartet.



Der CDU-Innenexperte Schuster warnt vor Hysterie im Zusammenhang mit der Rückführung von mutmaßlichen Islamisten aus der Türkei nach Deutschland. Für die deutschen Sicherheitsbehörden sei das Routine. Der Unions-Obmann im Innenausschuss des Bundestages sagte im Deutschlandfunk, wer Deutscher sei und dies nachweisen könne, der komme zurück. Einladungen würden allerdings nicht ausgesprochen.