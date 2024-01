Nach Finnland könnte nun bald auch Schweden Mitglied der NATO werden (Archivbild). (picture alliance / Geisler-Fotopress )

Präsident Erdogan bestätigte am Abend in Ankara den am Vortag gefassten Beschluss des Parlaments. Das Beitrittsprotokoll wurde anschließend im Amtsblatt veröffentlicht. Im nächsten Schritt muss das NATO-Land den Aufnahmeregeln zufolge das US-Außenministerium über die Annahme informieren. Erdogan hatte den schwedischen Beitritt zur westlichen Verteidigungsallianz lange blockiert und dies unter anderem mit einem unzureichenden Vorgehen der Regierung in Stockholm gegen Terrororganisationen wie die PKK begründet. Um tatsächlich in das Bündnis aufgenommen werden zu können, fehlt Schweden aber weiterhin die Zustimmung Ungarns.

Das Land hatte die NATO-Mitgliedschaft im Mai 2022 gemeinsam mit Finnland als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beantragt.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.