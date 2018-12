Der türkische Verband "Kaos GL", der sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, bi- und transsexuellen Menschen einsetzt, hat die islamistische Tageszeitung "Yeni Akit" wegen homophober Hassmeldungen angezeigt.

Die Zeitung mache mit ihren Meldungen nicht nur den Verband zur Zielscheibe, sondern auch alle Homosexuellen und Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung. Demnach sei der Verband in dem Blatt wiederholt als Gruppe "abartiger Homosexueller" und als "Homos, die von westlichen Ländern und deutschen Stiftungen unterstützt werden" bezeichnet worden. Schwule und Lesben seien für "Yeni Akit" nur "Homo-Lumpen". Nach Ansicht von Kaos GL ist damit der Straftatbestand von Hass und Volksverhetzung erfüllt. Der Justiziar des Verbands, Kerem Dikmen, schreibt Berichten zufolge in einer Erklärung, dass eine Zunahme solcher Hassmeldungen zu beobachten sei. Dies sei mit mangelnder Strafverfolgung zu erklären.



In der Türkei werden Homosexuelle immer wieder und vor allem von islamistischen Kreisen angegriffen. Die Tageszeitung "Yeni Akit" gilt als besonders homophob. Zwar ist die Auflage mit gut 55.000 vergleichsweise klein, das Blatt verfügt aber über gute Kontakte zur Regierung. Die Zeitung ist das Nachfolgeblatt von "Vakit", dessen Verlag 2005 in Deutschland wegen volksverhetzender Artikel verboten wurde.