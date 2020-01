In der Türkei ist das Onlinelexikon Wikipedia wieder erreichbar.

Ein Gericht in Ankara ordnete die Aufhebung der Sperre an. Die türkischen Behörden hatten die Online-Enzyklopädie seit April 2017 blockiert. Zur Begründung wurde damals angeführt, die Regierung werde in einigen Artikeln in Verbindung mit Extremistengruppen gebracht. Im Dezember vergangenen Jahres urteilte das türkische Verfassungsgericht jedoch, dass die Sperre gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung verstößt.