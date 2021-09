Im Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu in Istanbul hat die türkische Staatsanwaltschaft einen Freispruch in allen Anklagepunkten beantragt.

Das teilte der Anwalt Keles Öztürk der Deutschen Presse-Agentur mit. Tolu wurde "Terrorpropaganda" und "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" vorgeworfen. Mit ihr sind weitere Personen angeklagt, unter ihnen Tolus Ehemann Suat Corlu. Die Staatsanwaltschaft beantragte, auch sie vom Vorwurf der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation freizusprechen. Einige sollen nach dem Willen der Anklagebehörde jedoch wegen Terrorpropaganda bestraft werden. Das Urteil wird für den 24. Dezember erwartet.



Die aus Ulm stammende Tolu war 2018 nach monatelanger Untersuchungshaft in der Türkei freigekommen und lebt seither wieder in Deutschland. Ihr Ehemann folgte ein Jahr später.

