Im Prozess gegen den deutschen Menschenrechtler Steudtner hat die türkische Staatsanwaltschaft Freispruch gefordert.

Das berichten Beobachter, die das Verfahren verfolgen. Demnach gibt es einen Mangel an Beweisen. Steudtner war 2017 wegen Terrorvorwürfen festgenommen worden. Vor Prozessbeginn im Oktober des Jahres wurde er nach 100 Tagen Untersuchungshaft freigelassen und durfte ausreisen.



Neben Steudtner sind zehn weitere Menschenrechtsaktivisten angeklagt. Von ihnen sollen vier ebenfalls freigesprochen werden. Fünf Angeklagte sollen nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen Terrorunterstützung verurteilt werden. Für den elften Angeklagten, den Ehrenvorsitzenden von Amnesty International in der Türkei, Kilic, fordert sie eine Strafe wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation.