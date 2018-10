Die türkische Regierung will die Inflation mit Steuersenkungen eindämmen.

Finanzminister Albayrak kündigte an, die Abgaben für mehrere Branchen zu reduzieren. Unter anderem die Hersteller von Autos, Haushaltsgeräten und Möbeln würden entlastet. Die Teuerungsrate in der Türkei war im September auf rund 25 Prozent geklettert. Die Landeswährung Lira büßte seit Jahresbeginn im Vergleich zum Dollar rund ein Drittel ihres Werts ein.



Nach der Ankündigung der Steuersenkungen zogen an der Börse die Aktienkurse von verschiedenen türkischen Herstellern an.