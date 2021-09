In der Türkei haben Forschende den Kopf und andere Teile einer Statue des römischen Kaisers Hadrian gefunden.

Sie schätzen das Alter der Figur auf rund 1.900 Jahre und gehen davon aus, dass das Bildnis zu Ehren des Besuches des Kaisers in der antiken Stadt Alabanda 120 nach Christus geschaffen wurde. Wie ein Sprecher der Atatürk Universität der Zeitung "Gazete Duvar" sagte, wurde die etwa zweieinhalb Meter große Statue wahrscheinlich in den folgenden Jahren von den Christen zerstört. Der römische Kaiser mit dem vollständigen lateinischen Namen Publius Aelius Traianus Hadrianus dehnte sein Herrschaftsgebiet durch etliche Feldzüge nach Osten hin bis nach Kleinasien aus, so dass die Reichsgrenze wieder am Euphrat lag.



Alabanda liegt in der heutigen türkischen Ägäis-Provinz Aydin. Während der römischen Kaiserzeit erwähnten Geschichtsschreiber den hohen Lebensstandard dort. Später kamen durch Ausgrabungen ein Theater, ein Tempel, ein Versammlungsraum für den Rat der Stadt und weitere Gebäude zu Tage.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.