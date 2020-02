In der Türkei ist der Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu wegen Terrorvorwürfen erneut vertagt worden.

Er soll nun Mitte Juli fortgesetzt werden. Dann will die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben ihr Plädoyer vortragen und ein Strafmaß vorschlagen. Eigentlich war dies für heute erwartet worden. Tolu war für die Verhandlung nicht nach Istanbul gereist.



Im Sommer 2018 hatte die Autorin nach Monaten in Untersuchungshaft und einer Ausreisesperre die Türkei verlassen dürfen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vor. Diese gilt in der Türkei als Terrororganisation. Dafür könnte das Gericht eine Strafe von bis zu 20 Jahren verhängen.



Die Festnahme zahlreicher deutscher Staatsbürger hatte 2017 zu einer schweren Krise zwischen Berlin und Ankara geführt.