Die Tochter einer in der Türkei wegen Terrorvorwürfen verurteilten Kölnerin ist ebenfalls verhaftet worden.

Das sagte die Anwältin der Frau der Deutschen Presse-Agentur. Ihre Mandantin soll versucht haben, die Türkei zu verlassen, obwohl gegen sie eine Ausreisesperre verhängt wurde. Zuvor hatte die Frau an einer Protestaktion gegen die Regierung teilgenommen. Jetzt sitze sie in der westtürkischen Stadt Edirne in Untersuchungshaft. Ihre Mutter, die Kölner Sängerin Hozan Cane, war im November 2018 in der Türkei wegen Terrorvorwürfen zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Sie hatte eine Wahlkampfveranstaltung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP unterstützt.