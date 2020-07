In der Türkei sind bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

97 weitere wurden verletzt. Der türkische Katastrophenschutz geht von einem Unfall aus. Nach Angaben der Behörden befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks bis zu 200 Menschen in der Fabrik. Wie Zeugen berichten, war die Explosion noch im Umkreis von 50 Kilometern zu spüren. Regionale Medien berichten, dass es in den vergangenen Jahren bereits häufiger zu Explosionen in der Fabrik gekommen ist.