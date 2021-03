In der Türkei haben knapp 1.000 Uiguren gegen den Besuch des chinesischen Außenministers Wang Ji protestiert.

Sie versammelten sich in der Nähe des chinesischen Generalkonsulats in Istanbul und forderten die Schließung der sogenannten "Umerziehungslager" für Uiguren in China. In der Türkei leben rund 50.000 Vertreter des muslimischen Turkvolkes. Sie sind vor der Unterdrückung durch den chinesischen Staat geflohen, befürchten nun aber eine Auslieferung auf Grundlage eines Vertrages von 2017 zwischen China und der Türkei.



Der türkische Außenminister Cavusoglu versicherte, er habe das Thema der Uiguren bei dem Treffen angesprochen.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.