Die Türkei verlängert ihre umstrittenen Gaserkundungen im östlichen Mittelmeer.

Das Forschungsschiff werde seinen Einsatz in einem Gebiet südlich der griechischen Insel Rhodos bis zum 4. November ausweiten, teilte die türkische Marine gestern Abend mit. Ursprünglich sollten die Untersuchungen am Dienstag enden. Die Entscheidung dürfte die Spannungen mit Griechenland und auch Zypern verschärfen. Wie die Türkei erheben sie Anspruch auf ein Seegebiet, in dem große Gasvorkommen vermutet werden.



Die EU hat die Türkei mehrfach aufgefordert, von Provokationen abzusehen. Im Dezember wird über mögliche Sanktionen entschieden.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.